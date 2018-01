‘Nainggolan krijgt zware boete van AS Roma na dronken nieuwjaarsfilmpje’

Radja Nainggolan krijgt een fikse boete van AS Roma nadat hij op nieuwjaarsnacht in een dronken bui enkele filmpjes op Instagram postte. Volgens de Corriere Dello Sport legt de ploeg hem de maximumboete van 30% van zijn maandloon op, of meer dan 100.000 euro. Hij zou ook niet starten tegen Atalanta.

Net zoals zijn collega’s bij de Rode Duivels vierde Radja Nainggolan de overgang van 2017 naar 2018, maar de middenvelder deed dat net iets opvallender. Stukken van zijn feestje waarin hij drinkt, vloekt en rookt deelde hij via Instagram.

Vlammende toespraak

De meningen over het gedrag van Nainggolan waren verdeeld. Moet kunnen, vonden sommigen, terwijl anderen het gedrag van de Duivel ongepast vonden. Zo ook AS Roma, waar directeurs Monchi en voormalig boegbeeld Francesco Totti een vlammende toespraak voor de spelersgroep hebben gehouden. Daarin vroegen ze de spelers “de juiste mentaliteit te tonen” en zich correct te gedragen. “Wie dat niet kan, respecteert AS Roma niet en kan er geen deel van uitmaken”, zou Monchi gezegd hebben.

In de speech zou de naam Nainggolan niet expliciet gevallen zijn, maar de Rode Duivel zou wel een zware boete gekregen hebben: hij moet volgens de Corriere Dello Sport 30% van zijn loon afstaan, de maximumstraf die in het clubreglement is vastgelegd en goed voor zeker 100.000 euro. Daarnaast zou de middenvelder dit weekend niet mogen starten in het duel tegen Atalanta.

Nainggolan excuseerde zich een dag na het filmpje. “Het spijt me voor wat er gebeurd is”, aldus de Rode Duivel. “Weet je, ik hou ervan om plezier te maken met mijn vrienden en Nieuwjaar te vieren, maar toen ging ik nog wat verder. Ik zag het als een speciale avond, waarbij je een beetje te ver kan gaan. Ik wilde geen negatief voorbeeld stellen, wat ook de reden is waarom ik mij wil excuseren voor mijn woorden en gedrag”.