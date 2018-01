Brusselse politie voert intern onderzoek naar politieagenten in gokkantoor

Brussel - De Brusselse lokale politie voert een intern onderzoek naar twee agenten die op een foto te zien zijn terwijl ze in een gokkantoor staan. Agenten mogen niet gokken.

De Brusselse politie bevestigt het bestaan van het onderzoek maar over de foto bestaat nog heel wat onduidelijkheid. Zo is nog niet duidelijk of de agenten die erop te zien zijn, deel uitmaken van de Brusselse politie, noch wat ze in het gokkantoor doen.

Al evenmin is duidelijk of de foto wel in Brussel genomen is.

Gokken is verboden voor agenten. Zowel tijdens en buiten hun diensturen.