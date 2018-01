Minstens tien arbeiders zijn omgekomen bij een brand die donderdagochtend uitbrak in een schoenenfariek in de buurt van de Russische metropool Novosibiirsk. De slachtoffers kwamen uit China en Kirgizië.

De arbeiders hadden geprobeerd de brand, die was uitgebroken in de fabriekshal, te blussen. Toen dat niet lukte, bleek het voor hen te laat om het gebouw nog tijdig te verlaten. De brand zou zijn veroorzaakt door een kortsluiting of een defect in de stroomleiding.