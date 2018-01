“Niet alle Belgen zijn zoals Theo Francken”: sans-papiers bedanken voor gastvrijheid

Sint-Joost-ten-Node - Een vijftigtal Afrikaanse sans-papiers hebben onder de noemer “Niet alle Belgen zijn zoals Theo Francken” donderdag een mars gehouden in Sint-Joost-Ten-Node om de Brusselse gemeente en haar inwoners te bedanken voor hun gastvrijheid. Ze mogen er al drie jaar lang een gebouw bezetten om in te wonen.

“Zonder dat gebouw moesten we buiten of in metrostations slapen. Daarom besloten we de straten in te gaan om Sint-Joost-Ten-Node te bedanken”, vertelt Mammadou Diallo, een van de sans-papiers.

Foto: Photo News

In het gebouw op het Queteletplein wonen zo’n 150 sans-papiers. Al is dat wel in moeilijke omstandigheden. Dat ze er al drie jaar lang mogen verblijven, is uitzonderlijk. Toch vinden ze dat dit de norm moet worden.

“We zien dat de andere Brusselse burgemeesters een gebouw gedurende drie maanden opeisen en daarna de krakers opnieuw vragen te vertrekken. Toch blijven die gebouwen nadien gewoon leeg”, stelt Diallo. “Het is onbegrijpelijk dat mensen hier in Brussel, de hoofdstad van Europa, buiten op straat moeten slapen terwijl er duizenden gebouwen leeg staan.”

Tegelijkertijd gaven de sans-papiers ook een sneer naar staatssecretaris voor Asiel en Migratie Theo Francken (N-VA) door te stellen dat zeker niet alle Belgen zoals Theo Francken zijn en ze in Sint-Joost-Ten-Node wel welkom zijn. Dat de staatssecretaris vluchtelingen terugstuurt naar een land dat de mensenrechten schendt, zoals Soedan, vinden ze onbegrijpelijk. “Regularisatie is de enige oplossing”, aldus Diallo.