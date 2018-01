“Noord-Koreaanse raket kwam per ongeluk terecht op eigen stad”

Eén van de vele Noord-Koreaanse rakettests eindigde mogelijk in een groot drama. Vlak na de lancering ging er iets mis met de raket, waarna die insloeg in de stad Tokchon. Daardoor liep een bedrijvenpark grote schade op. Het is niet bekend of er dodelijke slachtoffers vielen.

Het regime in Pyongyang voerde op 28 april vorig jaar een nieuwe test uit met een Hwasong-12-raket, één van de door Noord-Korea ontwikkelde modellen. Er was destijds niet veel bekend over de lancering, maar de Zuid-Koreaanse legerleiding wist wel te melden dat de test vermoedelijk mislukt was.

Dat was inderdaad het geval, meldt een bron binnen de Amerikaanse regering nu aan The Diplomat, een online tijdschrift. En dat had wellicht fatale gevolgen. Volgens de bron werd de raket afgevuurd vanaf het vliegveld in Pukchang. Na amper een minuut haperde de raketmotor. Daardoor vloog het gevaarte slechts 39 kilometer en sloeg in op een agrarisch of industrieel bedrijventerrein in Tokchon.

Op satellietbeelden van voor en na de test is te zien hoe een wit complex van de kaart lijkt te zijn geveegd. Gezien de brandstof waar de Hwasong-12-raketten gebruik van maken, is het waarschijnlijk dat de inslag van de raket voor een grote explosie zorgde. Het is niet duidelijk of er dodelijke slachtoffers zijn gevallen. De test werd rond 05.30 uur in de ochtend afgevuurd, waardoor er mogelijk weinig of geen mensen aanwezig waren in het complex.

Intercontinentale raket

De lancering op 28 april was de derde test met een Hwasong-12-raket. Alle drie mislukten. De eerste twee werden uitgevoerd vanaf een basis aan de kust. Mogelijk omdat een lancering boven de zee minder kans op slachtoffers en schade zou hebben.

De eerste succesvolle test werd op 14 mei uitgevoerd. Tot de verbazing van veel deskundigen lukte het Noord-Korea twee maanden later om voor het eerst een succesvolle test uit te voeren met een intercontinentale (of langeafstands-) raket, de Hwasong-14.