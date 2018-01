Man dringt Italiaans ziekenhuis binnen en randt vrouw aan die net gaat bevallen

Een 38-jarige Somaliër heeft op oudejaarsdag een vrouw die op het punt stond te bevallen aangerand in het Sant’Eugenio ziekenhuis in Rome. De man had zich verkleed als verpleger.

Volgens een getuigenis was de bevalling bij het 43-jarige slachtoffer net op gang gekomen, toen de man de kamer op kwam. Hij droeg een verplegerjas, die hij uit de wasserij van het ziekenhuis had gestolen. De Somaliër begon met de vrouw te praten, maar al snel stak hij één van zijn handen onder het laken. Hij betastte de vrouw onder meer op haar dij en geslachtsdelen, meldt Il Primato Nazionale. Ondertussen bevredigde hij zichzelf.

Het slachtoffer begon vervolgens te schreeuwen, waardoor het ziekenhuispersoneel gealarmeerd werd. De man probeerde te vluchten maar de verplegers verhinderden dat. Zij konden de dader vasthouden totdat de politie arriveerde.

De dader is geïdentificeerd als Ali Abdella. De Somaliër verblijft al enkele jaren in Italië en is geen onbekende van de politie. Een rechter oordeelde dinsdag dat hij aangehouden blijft. Op de vraag waarom hij in het ziekenhuis was, antwoordde hij: “Dat weet alleen God.” Op 10 februari moet hij weer voor de rechtbank verschijnen.

In Italië wordt het voorval aangegrepen om de gebrekkige beveiling in de ziekenhuizen aan te kaarten.