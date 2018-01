Goed nieuws voor Romelu Lukaku na zware botsing vorig weekend

Romelu Lukaku is fit en speelklaar bevonden voor het duel van vrijdagavond tussen Manchester United en Derby County in de derde ronde van de FA Cup, zo maakte United-coach José Mourinho donderdag bekend.

“Romelu is terug”, vertelde een tevreden Mourinho. “Zoals we eerder gezegd hadden, was het geen hersenschudding. We hielden hem even aan de kant als voorzorgsmaatregel, om hem in bescherming te nemen. Romelu wou immers al spelen tegen Everton.”

Dat Premier League-duel tegen The Toffees is dus het enige dat Big Rom moest missen sinds hij op de voorlaatste dag van 2017 in het duel met Southampton geblesseerd uitviel. Bij een botsing met de Nederlandse verdediger Wesley Hoedt leek hij toen een ernstige hoofdblessure te hebben opgelopen. De Belgische topschutter aller tijden moest met een zuurstofmasker - uit voorzorg - en op een draagberrie van het veld gedragen worden, maar uiteindelijk kwam er al snel goed nieuws omtrent de kwetsuur. De scans brachten niets ernstig aan het licht, waardoor de spits minder dan een week buiten strijd was.