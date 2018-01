Frankrijk wil zijn jihadistes niet terug

Franse regering wil niet dat de Franse jihadistes die onlangs in Syrië zijn opgepakt door Koerdische strijders, naar Frankrijk terugkomen. Indien er in het door de Koerden beheerste deel van Syrië gerechtelijke instellingen zijn die de rechten van de verdediging respecteren, zullen zij daar voor de rechter moeten verschijnen, zei regeringswoordvoerder Benjamin Griveaux donderdag.

Aanleiding voor het interview is de zaak-Emilie König, een Française die bij zowel de VN als de VS op de zwarte lijst staat. De 33-jarige Syriëstrijdster zou begin december door peshmerga’s opgepakt zijn. Haar advocaat wil dat zijn cliënte naar Frankrijk wordt overgevlogen, want het is aan de Franse gerechtelijke instanties om hun landgenote te vonnissen, luidt de argumentatie. Bovendien is König moeder van drie kinderen.

König zou in 2012 naar Syrië getrokken zijn, waar haar man reeds aan het vechten was als jihadi van Islamitische Staat (IS). In Syrië zou zij opgeroepen hebben tot geweld tegen Frankrijk. In 2015 werd een Frans arrestatiebevel tegen haar uitgeschreven.

Met het oog op de terugkeer van vrouwen en kinderen uit IS-rangen had de Franse president Emmanuel Macron in november gesteld dat dit “geval per geval” bekeken moet worden.