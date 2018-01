Macron wil voor jaareinde wet tegen fake news

De Franse regering zal “allicht voor het jaareinde” een wetsontwerp tegen het verspreiden van ‘fake news’ in verkiezingstijden presenteren.

President Emmanuel Macron had woensdag in zijn nieuwjaarstoespraak voor de pers aangekondigd dat hij een wet wil die het verspreiden van ‘fake news’ in verkiezingstijden aan banden kan leggen. Dat is volgens het staatshoofd nodig om “de liberale democratieën te beschermen”.

Zo zou de rechter bij het verspreiden van fake news in campagnetijden via een versnelde procedure de inhoud kunnen laten verwijderen, een account kunnen sluiten of de toegang tot een website kunnen blokkeren. Daarnaast zouden sites duidelijkheid moeten verlenen over hun financiering en sponsored content.

“Er bestaan media die propagandamedia zijn, en geen journalistieke. Denk maar aan bepaalde media die gecontroleerd worden door buitenlandse regeringen”, lichtte Griveaux toe in een allusie op Russia Today en Sputnik. Macron lag vorig jaar tijdens de verkiezingscampagne meermaals overhoop met die Russische openbare media, die hij beschuldigde van het verspreiden van nepnieuws dat enkel tot doel had om zijn kandidatuur te beschadigen.