Walter Mazzarri volgt ontslagen Mihajlovic op bij Torino

Walter Mazzarri is bij de Italiaanse eersteklasser Torino de opvolger van de ontslagen Sinisa Mihajlovic, zo maakte de club donderdag bekend.

De 56-jarige Mazzarri zat zonder club nadat hij eind vorig seizoen besliste op te stappen bij Premier League-club Watford, de club van Rode Duivel Christian Kabasele. Hij was er één seizoen aan de slag, voordien had hij onder meer Sampdoria, Napoli en Inter onder zijn hoede.

Mihajlovic werd donderdag de deur gewezen nadat Torino woensdagavond in zijn eerste wedstrijd van 2018 met 2-0 onderuit was gegaan tegen stadsgenoot Juventus in de kwartfinales van de Coppa Italia. Douglas Costa en Mario Mandzukic zorgden voor de doelpunten in het Juventus Stadium. Mihajlovic werd in de tweede helft naar de tribunes gestuurd wegens kritiek op de scheidsrechter. In de Serie A moet Torino voorlopig vrede nemen met de tiende plaats, met slechts vijf zeges op de teller. Van hun laatste acht wedstrijden eindigden er zes op een gelijkspel.

De 48-jarige Mihajlovic was sinds mei 2016 aan de slag bij Torino. De Serviër volgde er toen Giampiero Ventura op, die de club verliet om Antonio Conte na het EK op te volgen als Italiaans bondscoach. Dat werd allesbehalve een succesverhaal en de Squadra slaagde er voor het eerst sinds 1958 niet in zich te plaatsen voor de WK-eindronde. Inmiddels is Ventura dan ook al weer weg bij de Italiaanse nationale ploeg.

Voordien trainde Mihajlovic met wisselend succes AC Milan, Sampdoria, Fiorentina en de Servische nationale ploeg. De Serviër, die in 2006 zijn schoenen aan de haak hing, speelde het gros van zijn carrière in Italië. Daar maakte hij het mooie weer bij AS Roma en stadsgenoot Lazio, Sampdoria en Inter. De voormalige bikkelharde verdediger telt 63 caps en negen doelpunten bij de nationale ploeg.