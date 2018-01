Ex-speler van Standard krijgt Bosnië onder zijn hoede

Robert Prosinecki (48) is door de Bosnische voetbalbond aangesteld als nieuwe bondscoach. De ex-speler van Standard moet het land naar de eindronde van het EK 2020 loodsen, zo is donderdag bekendgemaakt.

Prosinecki kwam in zijn rijke spelerscarrière uit voor onder meer Rode Ster Belgrado (waarmee hij in ‘91 de Europacup I won), Real Madrid, Barcelona, Sevilla, Standard (in het seizoen 2000-2001) en Portsmouth.

De oud-middenvelder startte als coach bij Zagreb, was assistent bij de Kroatische nationale ploeg en zat ook op de bank bij Rode Ster, Kayserispor en de nationale ploeg van Azerbeidzjan. Daar was hij drie jaar, tot 2017, aan de slag.

De Bosnische federatie zei donderdag dat de aanstelling van de Kroaat Prosinecki, gezien de Bosnische burgeroorlog die in de jaren ‘90 woedde, voor sommigen moeilijk kan liggen, maar drukte de hoop en de wens uit dat de nieuwe coach alle kansen zou krijgen van “media, fans en alle sportliefhebbers”.

Prosinecki volgt bij de Bosnische nationale ploeg Mehmed Bazdarevic op. Die werd begin december aan de deur gezet nadat hij er niet in slaagde Bosnië, in een groep gewonnen door België, naar het WK 2018 te loodsen.