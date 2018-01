KV Mechelen neemt drie spelers verrassend niet mee op stage

KV Mechelen trekt morgen met 25 spelers naar het Zuid-Spaanse Lepe. Daarbij is geen plaats voor Silvère Ganvoula. KV rekent niet meer op de gehuurde aanvaller, hij mag terug naar Anderlecht. Maar ook een van zijn concurrenten, Stefan Drazic, gaat niet mee op stage. Hetzelfde geldt voor middenvelder Zeljko Filipovic en rechtsback Faycal Rherras.

Met Dani Wilms en Gaétan Bosiers gaan er zoals aangekondigd twee nieuwe jongeren mee. En met Abou Ouattara en Clément Tainmont twee nieuwe transfers, Trova Boni sluit mogelijk later aan. Zonder Ganvoula en Drazic is het natuurlijk duidelijk dat er nog minstens één spits bijkomt. Ook De Witte ontbreekt, maar de aanvoerder blijft thuis omdat hij geblesseerd is.