Groot veiligheidslek in miljoenen computers en smartphones: ben ik getroffen en wat zijn de gevolgen?

Er is een groot veiligheidslek ontdekt bij chips van onder meer Intel, AMD en ARM. Daardoor kunnen miljoenen computers en smartphones wereldwijd gehackt worden. Maar wie is in gevaar? En wat kunnen de gevolgen zijn?

De twee gelijkaardige veiligheidsproblemen werden Meltdown en Spectre gedoopt. Bij Meltdown situeert het probleem zich op de chips, en dan vooral die van Intel. Door een ontwerpfout kunnen mensen met slechte bedoelingen toegang krijgen tot wachtwoorden en encryptiesleutels uit het geheugen, waardoor ze aan gevoelige informatie kunnen die in de verkeerde handen misbruikt kan worden. Spectre is dan weer een probleem bij apps, waardoor een JavaScript-code in een webpagina toegang geeft tot informatie die niet voor anderen bedoeld is. Zo kunnen cookies gelezen worden, met daarin bijvoorbeeld inloggegevens voor bepaalde websites of zelfs betaalgegevens.

Welke toestellen zijn getroffen?

Kenners noemen Meltdown en Spectre de “ergste computerproblemen ooit”. De chips en apps waarmee ze samenhangen worden dan ook gebruikt in zowat elke computer, smartphone, server en tablet ter wereld. De kans is bijna 100 procent dat ook uw toestellen erdoor getroffen zijn. Maar voor u panikeert: het is erg moeilijk voor hackers om de bugs te misbruiken. Toch een beetje goed nieuws, dus.

Kan het opgelost worden?

Het waren onderzoekers van Google en enkele universiteiten die de problemen enkele maanden geleden ontdekten. Daardoor konden onder meer Apple, Google en Microsoft, die de chips van Intel frequent gebruiken, op zoek gaan naar oplossingen. Zij brachten intussen updates uit die Meltdown de wereld hebben uitgeholpen.

Het is daarom aan te raden om updates van uw besturingssysteem te downloaden en installeren zodra ze zich aandienen. Heel wat gebruikers klagen erover dat die updates hun computer, smartphone of tablet fors vertragen, maar het wordt toch aangeraden om ze te installeren. “Beter dat dan gehackt worden”, klinkt het.

Voor Spectre is het een ander verhaal: daar lijkt een oplossing niet dichtbij. Onderzoekers zijn nog op zoek naar een manier om de problemen de wereld uit te helpen. De problemen zijn zo diepgeworteld in de processoren dat het een huzarenstukje is om er iets aan te doen. Hoe snel we de oplossing kunnen verwachten, is onduidelijk, maar onderzoekers zijn er wel van overtuigd dat ze er komt.