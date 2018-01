Felbegeerd transferdoelwit van Anderlecht tekent bij Schalke 04

Anderlecht had hem in het vizier, maar de 22-jarige Kroatische aanvaller Marko Pjaca wordt door Juventus tot het einde van het seizoen uitgeleend aan Schalke 04, zo maakte Schalke 04 donderdag bekend. De Duitse club heeft geen aankoopoptie bedongen bij Juventus. Pjaca is intussen al aangekomen op het trainingskamp van Schalke.

De 22-jarige Kroatische aanvaller stond al een tijdje op de Anderlecht-radar. De dertienvoudige international scheurde in maart vorig jaar zijn voorste kruisband van de linkerknie af tijdens een oefeninterland met Kroatië en stond daardoor maanden aan de kant. Intussen is hij opnieuw fit en speelklaar, maar in het eerste elftal van Juve kreeg hij dit seizoen nog geen speelminuten. Een uitleenbeurt drong zich op, maar al snel bleek hij onhaalbaar voor de Belgische recordkampioen.

Anderlecht moet elders op zoek naar versterking in de aanval en haalde donderdag al de Amerikaanse flankaanvaller Kenny Saief weg bij AA Gent. Het was de eerste wintertransfer voor paars-wit.