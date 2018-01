Valencia leent Argentijnse aanvaller van Atletico Madrid

Valencia heeft zich versterkt met Luciano Vietto. Dat heeft het Spaanse team donderdag gemeld. De 24-jarige Argentijn, die overkomt van Atletico Madrid, wordt tot het einde van het seizoen geleend met aankoopoptie.

“Ik ben heel blij om voor Valencia te mogen spelen”, reageerde de aanvaller op de clubwebsite. “Ik zak met veel honger af naar mijn nieuwe club en zal hard werken. Hopelijk kan ik de Valencia-aanval iets bijbrengen.”

Vietto brak in zijn thuisland door bij Racing Club, en verkaste nadien naar Villareal in Spanje. Vervolgens trok hij naar Atletico Madrid, dat hem vorig seizoen aan Sevilla uitleende. Deze eerste seizoenshelft was de Argentijn opnieuw in de Spaanse hoofdstad actief, maar na de terugkeer deze winter van oudgediende Diego Costa paste hij minder in de plannen van coach Diego Simeone.

Valencia staat na zeventien speeldagen in de Primera Division op de derde plaats met 34 punten, achter leider Barcelona (45 ptn) en Atletico (36). Real Madrid (31) volgt als vierde met een match minder.