“Miljoenen euro’s spoelen weg door stormen: situatie is zorgwekkend”

De storm die eerder deze week over ons land trok, heeft metershoge zandkliffen veroorzaakt aan de Belgische Kust. Er zit niets anders op dan de bulldozers weer van stal te halen om de boel te nivelleren. “We vullen een bodemloze put. Zo halen we het niet”, zegt Steve Vandenberghe (SP.A), de burgemeester van Bredene.

Op het eerste gezicht zijn het spectaculaire en entertainende beelden: metershoge zandkliffen tekenen zich donderdag af aan onze Belgische Kust. Ze zijn veroorzaakt door de felle windstoten, met pieken tot 110 kilometer per uur, in combinatie met hoogwater, wat voor stormtij zorgde aan de kust. De storm, die woensdag over ons land trok, zorgde ervoor dat tonnen zand verplaatst werden: hetzij in de vorm van kliffen op het strand, hetzij weggespoeld in de zee.

De enige manier om de enorme zandkliffen opnieuw tot een glad geheel te strijken, is bulldozers inzetten. Al lijkt dat arbeidsintensieve proces steeds vaker nodig: in Bredene gaan de bulldozers dadelijk voor de vierde keer op een klein jaar tijd aan de slag. Een kostelijke kortetermijnoplossing, stelt burgemeester Steve Vandenberghe (SP.A), Vlaams Parlementslid en binnenkort voorzitter van het Kustburgemeesteroverleg.

29 miljoen euro

“Miljoenen euro’s spoelen weg door stormen, die elkaar almaar sneller opvolgen. De situatie is precair. Met bulldozers alleen komen we er niet”, aldus Vandenberghe. “Normaal is het pas in maart of iets later Kustburgemeesteroverleg, maar aangezien ik hier al jarenlang voor waarschuw en deze zaak bijzonder dringend is, zal ik het overleg vervroegen.”

Dat het jaarlijkse budget van 29 miljoen euro voor de kustveiligheid zal blijven volstaan, wordt in vraag gesteld. Vandenberghe hekelt de afwezigheid van structurele maatregelen. “Vanuit de politieke top heeft men een te lakse houding. We moeten nu nadenken over langetermijninvesteringen en -oplossingen. Ik woon al van kindsbeen aan de kust, maar zo erg heb ik het nog nooit meegemaakt.”

Structurele maatregelen

Na de vorige storm, in december 2017, pleitte professor Ruimte Planning van de Ugent, Luuk Boels, al voor een andere aanpak. “We gooien veel geld weg als we alleen blijven inzetten op de verhoging van de dijken, de versteviging van de zeewering en de installatie van almaar grotere pompen. Deze maatregelen bieden onvoldoende soelaas tegen extreme stormen.”

Boels raadt aan om ook naar natuurlijke oplossingen te grijpen: “Laat de zee op sommige plaatsen een stukje land herwinnen en leg strategisch ­eilanden aan voor de Belgische kust. Die fungeren dan als voorverdediging en verzwakken de kracht van de golfslag. Die eilanden vangen bovendien het zand op dat nu van onze kust wordt weggeschraapt door het spel van eb en vloed.”