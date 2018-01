Bijzondere vondst: steen bij Mexicaanse vulkaan is mogelijk afbeelding van het universum

Mexicaanse archeologen menen een stenen heiligdom opgegraven te hebben dat verdacht veel weg heeft van het universum. De bijzondere vondst zou met andere woorden wel eens een oeroud miniatuurmodel kunnen zijn.

Volgens het Nationaal Instituut voor Antropologie en Geschiedenis bevonden de overblijfselen van het stenen heiligdom zich middenin een natuurlijke vijver aan de voet van de vulkaan Iztaccíhuatl. Dat is een actieve vulkaan in het zuidoosten van Mexico van meer dan 5000 meter hoog. De onderzoekers geloven dat de stenen zo zijn geplaatst alsof ze lijken te zweven op het wateroppervlak, wat een verwijzing is naar een Meso-Amerikaanse mythe over de schepping van ons universum.

’Monster van de aarde’

In dat scheppingsverhaal speelt Cipactli, het zogenaamde ‘monster van de aarde’, een voorname rol. Hij dreef namelijk op de eerste zeeën en oceanen om zich vervolgens te splitsen in de lucht en de aarde. De stenen van het gevonden heiligdom zouden daar naar verwijzen.

Archeoloog Iris del Rocio Hernandez Bautista verklaart het heiligdom, in Mexico ‘tetzacualco’ genoemd, als volgt: “Het optisch effect dat gecreëerd werd door de weerspiegeling in het water van de vijver, doet denken dat de structuur van de stenen een voorstelling is van het scheppingsverhaal. Een soort miniatuuruniversum.”

Vlakbij het heiligdom werden ook heel wat aanvullende decoratieve elementen gevonden die een link hebben met de regengod Tlaloc.

Archeologen ontdekten het voormalige heiligdom. Foto: AP

De stenen zijn te zien door het water van de vijver. Foto: AP