Anderlecht haalt Kenny Saief verrassend weg bij AA Gent

Anderlecht slaat verrassend toe op de transfermarkt. Het shopt bij AA Gent en haalt er de Israëlisch-Amerikaanse middenvelder Kenny Saief weg. De onderhandelingen zitten in de laatste fase. De kans dat Saief morgen mee vertrekt op stage met Anderlecht, is reëel. Paars-wit hengelt al even naar de diensten van de Amerikaanse international.

Voor Hein Vanhaezebrouck is Kenny Saief een welgekomen aanwinst bij Anderlecht, want de coach zocht al even naar een speler die op de linkerflank uit de voeten kan. Door de langdurige blessure van Henry Onyekuru zat Anderlecht daar met een probleem, die nu wordt opgelost door een speler die onder Hein Vanhaezebrouck helemaal doorbrak bij AA Gent.

Kenny Saief had bij AA Gent nog een contract tot de zomer van 2020. Hij maakte eind november zijn wederoptreden na een hardnekkige pubalgie, maar raakte moeilijk in de basis bij AA Gent. Dit seizoen speelde hij nog maar 57 minuten in de competitie, in de Croky Cup stond hij éénmaal in de basis. Als Saief tekent, is hij de eerste transfer die Anderlecht doet deze winter.