De vertoningen deze maand van Tsjaikovski’s beroemde ballet ‘Het Zwanenmeer’ in de Deutsche Oper in Berlijn zullen in een bijzonder decor opgevoerd worden. Op kerstavond raakte het sproeiersysteem van het operagebouw defect, waardoor de bühne deels overstroomd werd en het gebouw waterschade opliep.

Gelukkig stond voor de maand januari “Het Zwanenmeer” op het programma. De vertoningen gaan dus toch door, met een “blanco decor” -geen volle belichting en geen achtergronden. Blijven over wat essentieel is: een orkest, balletdansers, kostuums en maskers.

Omdat een en ander al richting experimenteel theater dreigt te evolueren, heeft het Berlijnse Staatsballet aangekondigd dat de opvoeringen plaatsvinden onder de noemer “niet tevreden, geld terug”. De ballerina die de rol van Odette speelt -het personage dat in een zwaan is veranderd - zal zich op de bühne alleszins als een vis in het water voelen.