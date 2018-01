Cercle Brugge haalt eerste winterversterking in Frankrijk

Brugge - Tweedeklasser Cercle Brugge heeft de komst van zijn eerste winterversterking afgerond. De 26-jarige Franse middenvelder Kevin Hoggas komt over van de Franse tweedeklasser Bourg-en-Bresse en ondertekende in het Jan Breydelstadion een contract tot medio 2021, zo maakte Cercle donderdag bekend.

“De Vereniging is heel ambitieus en wil er alles aan doen om de doelstellingen te bereiken”, klonk het in een eerste reactie. “Er resten ons nog acht wedstrijden in deze periode en ik ben er klaar voor om alles te geven.”