Duits onderzoek: meer criminaliteit door instroom vluchtelingen

Een Duitse studie heeft een opmerkelijk verband gevonden tussen de stijging van de criminaliteit in het land en de instroom van vluchtelingen. Het aantal misdrijven steeg in 2015 en 2016 met 10,4 procent en in liefst 92,1 procent van die gevallen was een vluchteling de verdachte. Een flinke klap voor de opendeurpolitiek van Angela Merkel.

De criminologen achter de studie - Christian Pfeiffer, Dirk Baier en Sören Kliem van de Universiteit van Zürich - richtten zich voor hun onderzoek op Nedersaksen. Die Duitse streek, waar Volkswagen gevestigd is, telt 8 miljoen inwoners en zag het aantal vluchtelingen tussen 2014 en 2016 verdubbelen. Ongeveer 750.000 van de inwoners zijn geen Duitse burgers en 170.000 van hen hebben volgens officiële data van eind 2016 een asielaanvraag ingediend.

Pfeiffer, Baier en Kliem gebruikten officiële cijfers van de politie en gingen op zoek naar een link tussen de vluchtelingen en criminaliteit. Daaruit bleek dat het aantal misdrijven met geweld tussen 2014 en 2016 een opmerkelijke stijging kende met 10,4 procent, en dat liefst 92,1 procent van die feiten een vluchteling als verdachte heeft.

Volgens de onderzoekers is dat geen verrassing: een groot deel van de vluchtelingen zijn jonge mannen tussen 14 en 30 jaar oud. Dat is de leeftijd waarop ze het meest overgaan tot criminaliteit, en dan vooral van gewelddaden en seksuele overtredingen, los van hun afkomst. “De meerderheid van hen woont in Duitsland zonder partner, moeder, zus of andere vrouwen. Daarom hebben ze het beschavende effect van vrouwen bijna niet. Daarom kunnen groepen mannen zich een op geweld gebaseerde dynamiek toe-eigenen. Het gebrek aan vrouwen heeft echt een negatief effect”, zegt Pfeiffer, die het “niet dom” noemt om na te denken over gezinshereniging.

“Er is ook nood aan betere preventie”, aldus de onderzoekers. Concreet hebben ze het dan over “taallessen, sport, stages en opvang”.

Afkomst

De studie wijst erop dat er opmerkelijke verschillen zijn tussen het land waar de vluchtelingen van afkomstig zijn. Zo blijken er amper Syriërs, Irakezen en Afghanen betrokken bij de gewelddaden. Wel vaak betrokken zijn verrassend vluchtelingen uit Marokko, Algerije en Tunesië.

Wat nu, Merkel?

De timing van het onderzoek, dat werd uitgevoerd op vraag van Binnenlandse Zaken, is niet goed voor bondskanselier Angela Merkel en haar partij CDU. Er zijn moeizame coalitiegesprekken bezig met SPD, dat net als de partij van Merkel slecht scoorde tijdens de laatste verkiezingen. Grote winnaar toen was het rechts-populistische AfD, dat wellicht grijnzend naar de onderzoeksresultaten zal kijken.