Ryanair betwist dat reizigers moeilijk aan compensatie geraken voor geschrapte vluchten

Brussel - Ryanair betwist dat het de reizigers moeilijk maakt om een compensatie in te dienen. De lagekostenmaatschappij bekijkt geval per geval en vraagt de reizigers om een vraag tot compensatie direct in te dienen bij Ryanair zelf, voor zich tot een derde partij te wenden als Happy Flights.

Dat zegt de lagekostenmaatschappij donderdag in reactie op de gerechtelijke stappen die Happy Flights, een bedrijf dat tegen een vergoeding compensatie claimt bijvoorbeeld bij afgeschafte vluchten, aankondigde.

“Ook over die dagvaardingen is er twist”, zo zegt Ryanair. De maatschappij zegt donderdag geen dagvaardingen ontvangen te hebben, terwijl Happy Flights woensdag zei de luchtvaartmaatschappij 98 keer gedagvaard te hebben in naam van 375 passagiers en dat en dat andere passagiers volgen. Voor de 375 passagiers van de luchthaven van Charleroi is een inleidende zitting gepland op 26 februari. Het bedrijf en zijn advocatenkantoor zeggen ook donderdag dat de dagvaardingen betekend zijn, en dat in Ierland.

“Ryanair maakt het de reizigers niet moeilijk om een compensatie te vragen”, klinkt het bij de maatschappij, maar vraagt om dit rechtstreeks te doen. Het Ierse bedrijf wijst hierbij firma’s als Happy Flights heel fors de vinger: “we doen dit enkel om te verzekeren dat alle klanten 100 procent van hun vergoeding (de zogenaamde EU261-vergoeding, nvdr) krijgen. Vele ‘claim chasers’ lichten hun klanten op door tot 50 procent van de compensatie aan te rekenen”, klinkt het. Klanten met een geldige claim krijgen bij Ryanair hun volledige compensatie, zonder aftrek van dergelijke excessieve vergoedingen van ‘claim chasers’.” Dergelijke bedrijven “bieden geen enkele nuttige dienst aan”.

Voorts zegt Ryanair de vele annuleringen die ze aankondigde in het najaar omwille van personeelsproblemen te betreuren. Alle ingediende claims werden verwerkt en de EU261-verplichtingen werden ten volle nagekomen. Er is sprake van een kost van zowat 25 miljoen euro in het eerste semester. De betrokken reizigers kregen ook een waardebon van 40 euro per vlucht.

Ryanair zegt tot slot dat het nauw samenwerkt met de Belgische regulator.

Bij een vertraging van meer dan 3 uur of een annulatie heeft de reiziger volgens de Europese regels recht op schadevergoeding, aldus Happy Flights. Voor de Ryanair-passagiers kan die 240 tot 400 euro bedragen. Bij een succesvolle claim vraagt Happy Flights een kwart van dat bedrag, plus administratiekost.