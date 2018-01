Mannelijke en vrouwelijke piloot gaan met elkaar op de vuist tijdens vlucht

Twee piloten van de Indiase luchtvaartmaatschappij Jet Airways zijn begin dit jaar geschorst na een schermutseling in volle vlucht. Volgens getuigen gingen de twee elkaar fysiek te lijf en lieten ze de cockpit zelfs even onbemand.

Het incident gebeurde tijdens een vlucht van Londen naar Mumbai op Nieuwjaarsdag. Volgens Jet Airways gaf een mannelijke piloot zijn vrouwelijke collega in de cockpit op een gegeven moment een slag in het gezicht. Waarom hij zo handelde, is nog niet duidelijk.

De schermutseling zorgde ervoor dat de vrouwelijke piloot de cockpit in tranen verliet. Niet veel later volgde de man, waardoor het vliegtuig met 324 passagiers aan boord even onbestuurd bleef. Uiteindelijk moest het cabinepersoneel hen overtuigen om terug te gaan.

De luchtvaartmaatschappij is intussen een onderzoek gestart naar het incident. “Er heeft zich inderdaad een misverstand voorgedaan tussen de piloten”, klinkt het bij Jet Airways. “Het incident werd echter snel uitgepraat. De vlucht richting Mumbai kon veilig voortgezet en geland worden. We willen benadrukken dat de nodige stappen zullen worden gezet en dat de betrokkenen niet gespaard zullen worden.”

Lokale politicus Kirit Somaiya reageert alvast hard op het voorval: “De piloten moeten gestraft worden. Ze hebben honderden mensenlevens in gevaar gebracht.”