Steeds meer festivalorganisatoren schrappen Boef van hun affiche

Paaspop, het eerste grote openluchtfestival van het jaar in Nederland, is gezwicht voor de aanhoudende kritiek op de vrouwonvriendelijke uitspraken van rapper Boef en haalt hem van de affiche. Eerder lieten ook al verschillende andere organisatoren weten dat ze zijn optreden schrappen.

De ‘excuses’ van Boef op zijn uitspraken over vrouwen, hebben weinig indruk gemaakt. Integendeel, hij kruipt zelf in een soort van slachtofferrol en zegt zich gediscrimineerd te voelen. Met die uitspraak heeft hij duidelijk olie op het vuur gegooid. Op sociale media krijgt hij er flink van langs en dreigen festivalgangers weg te blijven als hij op de affiche staat. Gevolg is dat meer en meer organisatoren hun naam niet langer willen verbinden aan de rapper.

Het Nederlandse festival Paaspop, in Zwijndel, laat weten dat het optreden van Boef niet zal doorgaan. Woensdag was er nog geen sprake van een boycot. “De organisatie ziet zich genoodzaakt het concert af te blazen na aanhoudende kritiek van de festivalgangers op vrouwonvriendelijke uitspraken die de rapper eerder deze week deed”, klonk het donderdag plots.

Op sociale media kreeg Boef bakken kritiek op zijn ‘hoeren’-uitspraken. Kritiek die de organisatoren niet naast zich neer konden leggen. „Ik heb vier kaartjes. Maar waar Boef welkom is… Anders spoel ik ze door de wc”, schrijft ene Eline.

“Boefs excuses werden meegenomen in de gesprekken die Paaspop voerde over het wel of niet laten doorgaan van de show. Vanochtend is na nieuw intern beraad de conclusie getrokken dat de show geannuleerd dient te worden. Spanningen vanwege een controversiële show passen niet bij Paaspop”, reageerde de organisatie donderdagmiddag.

Paaspop vindt dit jaar plaats van 30 maart tot en met 1 april. Boef stond op de laatste dag geprogrammeerd.

Ook buitenlandse optredens geschrapt

Kort nadat de organisatoren van Paaspop het nieuws de wereld instuurden, kondigde ook het Nederlandse familiefestival Muze Misse, in het Brabantse Oss, aan dat ze Boef van de affiche schrappen. Om dezelfde reden.

“Wij nemen afstand van zijn uitspraken”, schrijft de organisatie van het muziekfestival op Facebook. Ze betreurt het de veelal jonge fans van Boef te moeten teleurstellen. Er wordt gezocht naar een passend alternatief.

Ook GOfun Partyvakanties, het jongerenmerk van reisorganisatie Corendon, liet de rapper intussen vallen. Boef zou deze zomer optreden op bestemmingen van Corendon die gericht zijn op jongeren. Zijn optredens die gepland stonden in Chersonissos, Sunny Beach Bulgarije en Lloret de Mar gaan dus niet meer door.

In Nedeland beslisten intussen ook steeds meer radiostations om de rapper niet meer te draaien.

En ook de politiek moeit zich. CDA-kamerlid René Peters wil niet dat Boef alleen geboycot wordt op de radio: “Als al die tenten waar vrouwen komen en alcohol gedronken wordt, deze rapper niet meer vragen om op te treden, dan is het rap afgelopen met rapper Boef.”