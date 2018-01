Drie vertrekkers op één dag: ook Milicevic en Mitrovic verlaten AA Gent voor moeilijk Frans avontuur

AA Gent neemt na Kenny Saief (naar Anderlecht) ook afscheid van Danijel Milicevic. De Bosnische middenvelder trekt naar het Franse FC Metz, de rode lantaarn in de Ligue 1. Op clubniveau is er al een akkoord omtrent de overgang van de middenvelder, op enkele punten en komma’s na is er ook een persoonlijk akkoord met ‘Mili’. Ook de Serviër Stefan Mitrovic verlaat AA Gent, hij trekt naar Saint-Etienne. Eerder donderdagavond raakte al bekend dat Kenny Saief Gent verruilt voor Anderlecht.

FC Metz is de rode lantaarn in de Ligue 1. De ploeg uit het noordoosten van Frankrijk telt na 19 speeldagen 11 schamele punten. Het zette in december wel de achtervolging in en boekte toen een knappe 7 op 12. Nog net niet genoeg, want voor het behoud moet Metz minstens twee ploegen achter zich houden. Het heeft nog acht punten achterstand op een veilige 17e plaats in de Ligue 1.

Mitrovic naar Saint-Etienne

Donderdagavond bereikte AA Gent ook met Saint-Etienne een akkoord over de transfer van Stefan Mitrovic. De verdediger van Gent legt er morgen zijn medische testen af en tekent dan een contract tot 2022. De 27-jarige Serviër moet er defensieve stabiliteit brengen, want l’ASSE staat na negentien speeldagen pas zestiende in de Ligue 1 en amper één punt boven een degradatieplaats. Enkel rode lantaarn Metz, de nieuwe ploeg van Danijel Milicevic dus, kreeg in de heenronde meer doelpunten tegen.