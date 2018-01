Ben S., de Kempense multimiljonair met privéjet en kasteel die “domweg” zijn belastingbrief vergat in te vullen

Zich verplaatsen deed zakenman en wereldburger Ben S. (53) jarenlang in een Aston Martin of een Porsche Panamera. Voor buitenlandse tripjes nam hij zijn Agusta-helikopter, de privéjet of zijn jacht. Grote sier, met dank aan de miljoenen op de bankrekening. Eén dingetje vergat de multimiljonair uit Zandhoven: het invullen van de jaarlijkse belastingbrief. De rechter heeft hem nu veroordeeld tot zes maanden met uitstel, al volgt ongetwijfeld ook een gepeperde rekening van de fiscus. Uitleg van zijn advocaat: “Hij was zwaar ziek en slordig met zijn administratie.”