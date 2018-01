Belgisch gezin ontsnapt aan dood na dollemansrit van spookrijder

Een spookrijder heeft op wegen in de Nederlandse provincie Brabant menigeen de daver op het lijf gejaagd, zo heeft het Algemeen Dagblad (AD) donderdag gemeld. Een Belgisch gezin ontsnapte naar eigen zeggen zelfs aan de dood.

Een 34-jarige bestuurder sloeg bij een controle op de A59 bij Terheijden (in de buurt van Breda) op de vlucht, waarna er een lange politieachtervolging over verschillende snelwegen in Brabant trok.

Al spookrijdend bracht de man, die zonder nummerplaat reed, verschillende mensenlevens in gevaar op de A59, A16 en A17.

Ook een 26-jarige man uit West-Vlaanderen moest, terugkerend van Rotterdam richting Antwerpen, ijlings uitwijken. In de auto bevonden zich ook zijn vader en zijn vriendin. Eenmaal thuis, kwam bij de Belgen “het besef dat we die middag aan de dood zijn ontsnapt”, zo werden ze geciteerd in het AD. “Het is een wonder dat er niemand gewond is geraakt.”

Na een lange politieachtervolging botste de spookrijder uiteindelijk tegen de vangrail. Agenten zetten hun voertuig voor de vluchtauto, zodat hij niet verder kon rijden. Bij die actie raakte ook het politievoertuig de vangrail. Beide voertuigen raakten beschadigd en moesten worden getakeld.

De spookrijder is gearresteerd.