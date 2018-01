Zulte Waregem wil Theo Bongonda terug naar België halen

Nadat Zulte Waregem eerder deze week al Hamdi Harbaoui en Damien Marcq binnenhaalde bij Anderlecht en Gent, kijkt Essevee nu ook naar het buitenland voor versterking. Het wil graag Theo Bongonda terug naar de Gaverbeek halen, nadat hij er in 2014 vertrok. Momenteel wordt de jonge Belg door Celta de Vigo uitgeleend aan het Turkse Trabzonspor, maar daar zit hij op een zijspoor.

Bongonda debuteerde in 2013 bij Zulte Waregem op het hoogste niveau. De talentvolle voetballer kwam uit de jeugdacademie van Guillou en speelde uiteindelijk twee seizoenen bij Essevee. In 2015 volgde een transfer naar Celta de Vigo, dat hem dit seizoen uitleent aan het Turkse Trabzonspor. Daar draait het echter vierkant voor de 22-jarige, hij kwam er nog maar driemaal in actie.

Naast Theo Bongonda heeft Zulte Waregem ook interesse in de Noorse verdediger Sigurd Rosted. Hij was tot voor kort ploegmaat van Krepin Diatta, de nieuwe aanwinst van Club Brugge, bij het Noorse Sarpsborg. Naast Zulte Waregem staat de 23-jarige verdediger echter bij veel andere ploegen ook hoog op het lijstje.