Vrouw in kritieke toestand afgevoerd nadat ze gegrepen werd door bestelwagen

Aalst - Een vrouw uit Gijzegem is gisteravond bij het te voet kruisen van de Steenweg naar Oudegem in Gijzegem gegrepen door de bestelwagen van een dakwerker uit Aalst. Ze raakte levensgevaarlijk gewond.

Het ongeval gebeurde rond 18 uur aan de bushalte ter hoogte van het kruispunt met de Mimosastraat in Gijzegem. De vrouw, een buurtbewoonster die op amper een paar honderd meter van haar woning was, zou aan de halte de bus afgestapt zijn en moet de steenweg op de fietsoversteekplaats willen kruisen hebben om verder huiswaarts te stappen.

Plots liep het fout. De overstekende vrouw werd door de bestelwagen gegrepen, belandde in de voorruit en werd meer dan 30 meter ver geslingerd. Ze raakte door de enorme klap ernstig gewond aan het hoofd en bleef roerloos op het asfalt liggen. De hulpdiensten waren snel ter plaatse. De vrouw, een vijftiger, kreeg de eerste zorgen toegediend en werd vervolgens met spoed naar een ziekenhuis in Aalst gebracht. Ze verkeerde in levensgevaar.

De politie van Aalst sloot samen met de Aalsterse brandweer de rijstrook af in de richting van Gijzegem en regelde het verkeer. Waarom de twee betrokken partijen elkaar te laat of niet opmerkten en wie in de fout ging, is voorlopig koffiedik kijken. Het parket stelde een verkeersdeskundige aan, zijn bevindingen moeten meer duidelijkheid scheppen over de oorzaak van het ongeval. Volgens buurtbewoners gaat het in elk geval om een gevaarlijk kruispunt. “Weinig verlichting en geen zebrapad. Maar ja: dat zijn vijgen na Pasen.”