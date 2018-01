Mohamed Salah is Afrikaans Speler van het Jaar, Club-aanwinst grijpt naast prijs

Egyptenaar Mohamed Salah is donderdag in het Ghanese Accra op een gala van de Afrikaanse Voetbalfederatie CAF tot Afrikaans Speler van het Jaar verkozen. De rechtsbuiten van Liverpool kreeg de voorkeur op de Gabonees Pierre-Emerick Aubameyang (Borussia Dortmund) en op de Senegalees Sadio Mané, een teamgenoot van Salah bij Liverpool. Op de erelijst volgt hij de Algerijn Riyad Mahrez (Leicester City) op.

Salah ruilde afgelopen zomer het Italiaanse AS Roma voor een avontuur in de Premier League. Sindsdien scoorde hij in 21 competitiewedstrijden al 17 keer voor het team van doelman Simon Mignolet. Egypte leidde hij naar de finale van de Africa Cup en naar een eerste WK-deelname sinds 1990.

De Nigeriaanse Asisat Oshoala (Dalian Quanjian) werd Speelster van het Jaar, de Zambiaan Patson Daka (Liefering) werd verkozen tot Belofte van het Jaar voor nieuwe Club-speler Krepin Diatta. Het Egyptische elftal Team van het Jaar en de Egyptische bondscoach Hector Cuper Trainer van het Jaar. Egypte moest in de finale van de Africa Cup nochtans met 2-1 de duimen leggen voor Kameroen. Hugo Broos, destijds de coach van Kameroen, haalde niet eens de shortlist. De Ghanees Ibrahim Sunday kreeg een Legend Award.