Werkgevers smeken om volk: “Jobs, jobs, jobs? Vacatures, vacatures, vacatures!”

Het gaat goed met de Belgische economie, maar in de verte zijn donderwolken op komst. Werkgeversorganisatie VBO waarschuwt voor een opkomende krapte op de arbeidsmarkt. En dan gaat het niet enkel over burgerlijk ingenieurs, ook bestuurders van vorkheftrucks zijn schaars. “Vergeet jobs, jobs, jobs, vandaag is het vacatures, vacatures, vacatures”, zegt VBO-topman Pieter Timmermans.

Eerst het goede nieuws. De ­Belgische economie boert goed. Werkgeversorganisatie VBO trekt voor 2018 parallellen met de boerenjaren 2010-2011 en verwacht een groei van 2 procent. De bedrijven hebben er zin in en zien zich de ­komende zes jaar investeren en aanwerven.

Maar dat laatste belooft een moeilijke te worden. Driekwart van de sectoren zegt moeite te hebben om vacatures ingevuld te krijgen. In de uitzendsector, de ICT-sector en de textiel- en houtindustrie kampen ze op bijna elke vacature met dat probleem. “Het gaat niet meer enkel over hoogopgeleiden zoals burgerlijk ingenieurs”, zegt hoofdeconoom Edward Roosens van het VBO. “Er is ook nood aan bijvoorbeeld vorkheftruckchauffeurs.”

De krapte op de arbeidsmarkt zal alleen maar toenemen. En dat kan een rem op de economische groei zijn. In de transportsector is die krapte al duidelijk merkbaar. Op dit moment zoeken ze daar maar liefst 5.000 truckchauffeurs. “Sommige van onze leden klagen zelfs dat sommige voertuigen stilstaan omdat ze gewoon geen volk vinden”, zegt Isabelle Demaegt, woordvoerder van transportfederatie Fedetra. “Veel van onze truckers zijn bovendien 45 plus, dus ook de uitstroom is aanzienlijk.”

Hetzelfde verhaal voor mecaniciens in de voedingssector. “Door robotisering en automatisering groeit de vraag naar technisch onderlegde arbeiders”, zegt ­Nicholas Courant van sectorfederatie Fevia. “Elke dag komen er 36 vacatures bij, maar het is enorm moeilijk om die ingevuld te krijgen.”

Dus moeten de bedrijven inventief aan de slag om werkvolk te vinden. In het transport proberen ze jongeren goedkoop of zelfs gratis aan een rijbewijs voor zwaar vervoer te helpen. In de bouw leiden ze vaklui gewoon op de werf op.

Het VBO ziet het niet graag gebeuren en waarschuwt dat er dringend iets moet gebeuren. “Jobs, jobs, jobs is vandaag niet meer van tel”, zegt topman Pieter Timmermans. “Vandaag is het vacatures, vacatures, vacatures.” Hij wil dat het onderwijs zich meer gaat richten op de arbeidsmarkt. Potentiële werknemers moeten actiever op zoek gaan naar een job en werkgevers moeten minder kieskeurig zijn. “We moeten durven jongeren on-the-job opleiden. Lukt dat alles niet, dan riskeren we dat bedrijven naar het buitenland trekken.”