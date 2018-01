Vandaag uitsluitsel: haalt Waasland-Beveren zijn nieuwe coach weer bij Club Brugge?

Waasland-Beveren hoopt vandaag de nieuwe trainer voor te stellen, en dat zou Sven Vermant (beloftencoach Club Brugge) worden.

Er werd tot gisteravond tot laat onderhandeld. Nog niet alle details zijn uitgeklaard waardoor er in principe vandaag wordt verder gepraat. De club probeert later op de dag een persconferentie te houden. Zaterdag vertrekt de Wase fusieclub op stage naar het Spaanse San ­Pedro del Pinatar. ­Idealiter is de volledige technische staf dan samengesteld.

De zoektocht naar een nieuwe trainer bij Waasland-Beveren was een werk van lange adem waarbij veel kandidaten de revue passeerden.

Als Sven Vermant effectief de nieuwe trainer wordt, hoopt Waasland-Beveren op een herhaling van het succesverhaal Philippe Clement. Ook die werd van Club Brugge overgenomen en als jonge trainer gelanceerd. Met succes, want na een half jaar werd hij al weggeplukt door Racing Genk.