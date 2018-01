RSC Anderlecht wordt nog meer AA Anderlecht: daarom huurt (!) paars-wit Kenny Saief van Gent

Kenny Saief (rechts) in actie tegen Anderlecht, binnenkort in het paars-witte shirt. Foto: BELGA

Anderlecht wou uitpakken met wintertransfers en de eerste is… Kenny Saief (24). De linksmidden wordt gehuurd van AA Gent, waar hij op de bank zat, en is na Boeckx, Kums, Sels en Vanhaezebrouck al de vijfde Brusselaar met Buffalo-bloed. ­Saief is een speler die door Hein gekneed werd. Hij trekt vandaag mee op stage naar Spanje.

Een paar jaar geleden haalde Anderlecht met Mbokani, Jovanovic en Defour spelers van de kampioenenploeg van Standard, nu doen ze dat met de kampioenen van AA Gent. In het Gentse titelteam van 2015 was Kenny Saief – in tegenstelling tot Kums en Sels – wel een speler die maar geleidelijk aan belangrijk werd. Eerst was de Israëlische-Amerikaan een onverbeterlijke dribbelaar, maar Vanhaezebrouck vormde hem om tot een marathonman op links, een pure linksvoetige robot die zich aan de tactiek hield en een voorzet kon trappen. Hein was er dol op.

Saief is dan ook gedisciplineerder dan de onvoorspelbare Onyekuru en daarom drong Vanhaezebrouck aan op zijn komst, ook al lonkte paars-wit eerst wel naar clubs als Juventus en Wolfsburg om spelers te lenen.

Hem weghalen uit de Ghelamco Arena was ook niet zo moeilijk. Saief onderging vorig jaar een liesoperatie en moest lang revalideren. Ondertussen was Yves Vanderhaeghe trainer bij Gent en eens weer fit, paste zo’n buitenspeler minder goed in diens systeem. Saief wordt nu verhuurd.

Een uitleenbeurt is ook ideaal voor RSCA, want met de nakende overname door Marc Coucke wordt er voorlopig voorzichtig omgesprongen met transfers. De deal werd trouwens geregeld door manager Mogi Bayat en die is op zijn zachtst gezegd niet Couckes vriend. Daarnaast valt niet uit te sluiten dat Anderlecht nog Gentser wordt, want Thomas Foket zit bij de Buffalo’s wat in dezelfde situatie als Saief.

Stanciu: dinsdag Praag?

Op stage in La Manga mag Anderlecht dus kamers vrijhouden, maar wellicht komt er ook eentje vrij. Gisteren werd er met Sparta Praag nog intensief onderhandeld over de (definitieve) transfer van Nicolae Stanciu. Stanciu moet vandaag toch nog mee op oefenkamp met RSCA. Wellicht reist hij pas dinsdag of woensdag naar Praag af. Zijn makelaar Annamaria Prodan twijfelt alvast niet. “Nico gaf aan dat hij naar Sparta wil en dan is het onze taak om dat te regelen.”