Coach Ronny Van Geneugden wil het straatarme Malawi op de kaart zetten: bondscoach én wereldverbeteraar

In het spoor van Hugo Broos en Marc Wilmots, bouwt Ronny Van Geneugden (49) aan zijn Afrikaanse droom. Zijn avontuur in Malawi doet minder stof opwaaien, maar is des te duurzamer. Als bondscoach wil hij het straatarme land op de kaart zetten. En samen met zijn vrouw Veerle wil hij een steen verleggen in het dagelijkse leven van drie Afrikaanse families. “Zoals de blanken daar met de zwarten omgaan, dat konden wij niet.”

Het is allemaal de schuld van nonkel Hubert. “Hij was de enige broer van mijn moeder. Voor ik geboren was, verhuisde hij naar Zuid-Afrika om het er te maken als ingenieur. Elke keer als ik bij bomma ...