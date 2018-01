Leko laat zijn licht schijnen over heenronde en transfers Club Brugge: “Jammer dat Butelle is vertrokken”

Het was een lange eerste stagedag voor Club Brugge. “Doe maar in het Engels”, zucht Ivan Leko dan ook wanneer hij zich neerzet voor zijn eerste perspraatje in Zuid-Spanje. De Kroaat is het Engels nu eenmaal beter machtig dan het Nederlands en kan er zich vlotter in uitdrukken. Ideaal als je moet spreken over enkele prangende thema’s die Club Brugge momenteel in de ban houden. Vijf keer Ivan Leko.