Politie had moord op priester in kerk kunnen voorkomen

Priester Jacques Hamel werd in julie 2016 doodgestoken in zijn kerk. Nu blijkt dat die aanslag voorkomen had kunnen worden, maar dat de politie niets deed met de boodschap van een terrorist.

Een Franse politieman die onderzoek deed naar terroristen, kreeg een week voor de aanslag op de priester een bericht door van Adel Kermiche. Die zei in een audioboodschap dat hij met een mes een kerk wilde binnengaan en hoofden afsnijden.

“De brigadier gaf die informatie door, maar de boodschap bereikte nooit diegenen die actie moesten ondernemen”, legt VRT-correspondent Frank Renout uit. “De politieman mocht namelijk zelf niet alarm slaan bij de speciale inlichtingendiensten. De informatie moest eerst langs vier van zijn superieuren. Maar de meesten waren op vakantie, en de enige die wel aanwezig was, was overbelast.”

“Dat schrijft de Franse nieuwssite Mediapart, na een halfjaar onderzoek te hebben gedaan naar de moord op Jacques Hamel (86) in Saint-Etienne-du-Rouvray. De politiedienst was volgens de krant vooraf op de hoogte van de terroristische plannen en had kunnen ingrijpen, maar deed niets. En achteraf werden documenten vervalst zodat de dienst niet de schuld zou krijgen, volgens Mediapart.”