Trump te snel af: omstreden boek over Witte Huis vandaag al beschikbaar

De publicatie van het nieuwe boek over de werking van het Witte Huis onder de Amerikaanse president Donald Trump, is vooruitgeschoven naar vanochtend, vrijdag. Vanaf 9 uur lokale tijd (15 uur Belgische tijd) zal ‘Fire and Fury: Inside the Trump White House’ in de boekenwinkel te verkrijgen zijn. Dat heeft auteur Michael Wolff donderdag op Twitter gezegd, en de aankondiging werd bevestigd door uitgeverij Henry Holt.

Het boek zou aanvankelijk pas komende dinsdag verschijnen. Maar eerder op donderdag had de advocaat van Trump gedreigd met gerechtelijke stappen tegen Wolff en Henry Holt-baas Steve Rubin, en tegen Steve Bannon, wegens laster. Volgens de Britse openbare omroep BBC en de krant Washington Post probeerden advocaten van de president de voor dinsdag voorziene publicatie van het boek over het Witte Huis onder Trump te verhinderen.

Steve Bannon, de voormalige adviseur van de president, laat zich kritisch uit in ‘Fire and Fury: Inside the Trump White House’. Zo noemt Bannon in het boek onder meer een ontmoeting van Donald Trump jr met een Russische advocate tijdens de verkiezingsstrijd van 2016 “verraad, onpatriottisch en rotzooi”. Daarop reageerde de president dat Bannon “zijn verstand verloren heeft”.

