Verzadiging dreigt voor Liefkenshoektunnel

De Liefkenshoektunnel heeft voor het eerst in een jaar tijd meer dan 10 miljoen voertuigen verwerkt. Dat bericht Gazet van Antwerpen vrijdag. Ten opzichte van 2016 gaat het om een stijging met 12 procent of 1,1 miljoen voertuigen. “We zitten nu echt aan de verzadiging”, zegt operationeel manager Marc Persoon.

“De tunnel, geopend in juli 1991, was berekend op maximaal 40.000 voertuigen per dag. Daar schommelen we nu rond”, zegt Persoon. Op woensdag 22 november - de dag van het siliconenincident op de Antwerpse ring - werd met 52.458 voertuigen de hoogste verkeersstroom ooit waargenomen. “Zowel voor de personenwagens (31.765) als voor de vrachtwagens (20.693) ging het om een absoluut dagrecord.”

In 2017 werd de Liefkenshoektunnel ook bijna dubbel zoveel tolvrij gemaakt dan het jaar voordien. Er werd afgeklokt op 115 uur en 40 minuten, terwijl het in 2016 nog om 60,5 uur ging. “Het siliconenincident zat daar voor volle 24 uur tussen”, aldus Persoon. Het aantal voertuigen dat in de tolvrije uren omreed via de Liefkenshoek is overigens meer dan verdubbeld: in 2016 nog 92.359, vorig jaar 205.046.