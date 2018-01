Vloedgolven van ijswater, bevroren haaien, vallende leguanen: ‘bomcycloon’ slaat ongenadig toe in VS

De oostkust van de Verenigde Staten is donderdag bedolven onder sneeuw nadat een zogenaamde 'bomcycloon’ aan land kwam. Tienduizenden mensen zitten zonder stroom, quasi alle verkeer in het noordoosten van het land kwam tot stilstand, en minstens 17 mensen lieten al het leven door de barre omstandigheden. Zelfs de dierenwereld in de VS kan de ijskoude temperaturen niet meer aan.

Een koudegolf hield de Verenigde Staten al tien dagen in zijn greep, maar het ergste moest nog komen: bombogenesis, of een zogenaamde ‘bomcycloon’, zo genoemd omdat de luchtdruk daarbij zo snel als een bom daalt en daardoor nog in kracht toeneemt. Het resultaat is wat de Amerikaanse media een “monsterstorm” noemen, lees: sterke windstoten, hevige sneeuwbuien en aanvriezende regen in staten van het uiterst noordelijke Maine tot North Carolina, op dezelfde breedtegraad als Noord-Marokko.

(Lees verder onder de beelden.)

Video: reuters

I can't stop won't stop you can't make me stop looking at satellite images and loops of this incredibly intense bomb cyclone. Details of how this beast formed: https://t.co/LUJ4FI8H84 pic.twitter.com/QuLuZEJfA2 — Andrew Freedman (@afreedma) 4 januari 2018

Momenteel sneeuwt het nog steeds op veel plaatsen in het oosten van de VS, en naar verwachting wordt het dit weekend nog kouder. Op verschillende plaatsen in Florida, Georgia, North Carolina en Virginia is dan ook de noodtoestand afgekondigd. Ook stormweer op de Atlantische Oceaan zorgde voor wateroverlast.

80.000 gezinnen zonder stroom, vliegverkeer tot stilstand

De gevolgen waren ongezien: het sneeuwde voor het eerst sinds 1989 in Tallahassee, de hoofdstad van het zuidelijke Florida, waar het zowaar kouder werd dan in Alaska. Donderdagochtend dook de temperatuur er onder nul, en dat bleek niet zonder gevolgen voor de koudbloedige dieren in de zuidelijke staat: verschillende hagedissen bevroren en vielen uit de bomen.

(Lees verder onder de beelden.)

Bevroren hagedissen vallen uit de bomen Video: Reuters

Frozen Iguanas Falling From Trees as Temperatures Dropped below 40 In Parts of South Florida. #WinterStormGrayson pic.twitter.com/ILD3KZRl6F — ~Marietta? (@MDavisbot) 5 januari 2018

Video: reuters

Dode haaien

Het Atlantic White Shark Conservancy wijst ook op de gevolgen van het extreme weer voor haaien: doordat de dieren warmer temperaturen opzoeken nabij de kust, raken ze vast in ondiep water. De groep nam ook foto’s van gestrande haaien onder ijs en sneeuw. Marinebioloog Greg Skomal: “Bij zulke koude lucht vriezen de kieuwen van de haaien heel snel dicht. Die vezels zijn extreem gevoelig, en het duurt niet lang voor een haai dan sterft.”

(Lees verder onder de beelden.)

New York komt tot stilstand

De US National Weather Service tekende windstoten op van meer dan 110 km/u, hoogspanningsleidingen over de hele oostkust moesten eraan geloven. Bijna 80.000 gezinnen zaten bijgevolg zonder stroom. Door de geringe zichtbaarheid kwam ook het vliegverkeer op de grote luchthavens van New York (JFK en LaGuardia) volledig tot stilstand, duizenden vluchten moesten geannuleerd worden.

(Lees verder onder de beelden.)

De Niagara-watervallen zijn deels bevroren Foto: REUTERS

Gouverneur Andrew Cuomo van New York kondigde de noodtoestand af in New York City, en in het aangrenzende Westchester en Long Island. Volgens de gouverneur gaat het niet om “een normale storm”, en “blijft wie de weg niet op moet, beter thuis.” In New York zakt de temperatuur vandaag tot -12° C, al bedraagt de gevoelstemperatuur door de ijskoude wind -20° C.

“Ik dacht dat Manhattan vandaag zijn straten zou opkuisen, maar dat is duidelijk niet het geval”, aldus een ironische Valentine Williams (28), een voedselbezorger uit New York die normaal rondrijdt met een elektrische scooter maar die zijn leveringen vandaag te voet doet. “Maar mijn klanten klagen niet dat ik trager ben dan gewoonlijk. Ze zijn al verbaasd dat ik er raak.”

IJzige overstroming in Boston

Het ergst getroffen waren de steden Boston en New Jersey, waar meer dan 30 centimeter sneeuw viel. In Boston moesten brandweerlui ook uitrukken om gestrande automobilisten te redden uit hun wagens in onderstroomde straten, nadat een stormtij van één meter een historische wijk in de buurt van de haven onder water zette.

(Lees verder onder de beelden.)

Chunks of ice, and even an ice machine, were seen floating in flood waters in Scituate Harbor, Massachusetts, as the bomb cyclone slam the east coast https://t.co/DZiwt0wwPv pic.twitter.com/fzVtvrGv7m — CNN (@CNN) 5 januari 2018

De straten lopen onder en bevriezen in Boston Foto: REUTERS

Boston Harbour Foto: AP

17 doden

Door de winterse omstandigheden kwamen ook al meer dan 17 mensen om het leven. Vier daarvan door verkeersongevallen in North Carolina, en drie mensen in Texas die aan onderkoeling overleden. Het Amerikaanse Ministerie van Defensie reageerde door 500 leden van de Nationale Garde in te zetten om te helpen bij noodhulp.

In North Carolina kwamen vier mensen om het leven bij verkeersongevallen veroorzaakt door de winterse omstandigheden Foto: AFP

Foto: AFP