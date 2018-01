Man uit Aalst zet gaskraan open en dreigt woning te laten ontploffen: “Kleinste ontsteking was voldoende om explosie te veroorzaken”

Aalst - In Nieuwerkerken, een deelgemeente van Aalst, heeft een man er vannacht mee gedreigd zijn woning te laten ontploffen. De man zette de gaskraan open, zijn moeder ontvluchtte het huis. Alle huizen uit de straat werden tijdelijk geëvacueerd, maar na een politie-inval kon de man worden ingerekend. Dat meldt Christoph D’Haese, burgemeester van Aalst, op Facebook.

Een 52-jarige man verschanste zich omstreeks middernacht in een woning in de Dwarsstraat in Nieuwerkerken, en zette de gaskraan open. De moeder van de man nam daarop de benen, omdat haar zoon ermee dreigde de woning te laten ontploffen. Een eerste politieteam kwam ter plaatse, maar detecteerde een gasgeur, en trok zich daarom terug en stelde een perimeter in.

Foto: Facebook Christoph D’Haese

Daarop kwamen burgemeester D’Haese van Aalst en de brandweercommandant en politiechef van de zone-Aalst ter plaatse. Zij beslisten om het ORCO-team (Ondersteuningscapaciteit Risicovolle en Complexe Operaties) van de politiezone Aalst en de speciale DSU-eenheden van de federale politie op te roepen. Gezien het explosiegevaar werden alle bewoners van de Dwarsstraat preventief geëvacueerd.

Om 2.50u viel het ORCO-team de woning dan binnen, en rekende de man in. Hij moet vandaag verschijnen voor de onderzoeksrechter in Dendermonde. Alle bewoners konden veilig en wel terugkeren naar hun woning.

Burgemeester D’Haese: “De dader wordt verder ondervraagd en aan het Parket zal gevraagd worden passende maatregelen te nemen. Heel professioneel politieoptreden, nu de kleinste ontsteking voldoende was om een ontploffing te veroorzaken. Dank ook voor bijstand brandweer, DSU, Eandis en het psycho-sociaalteam politie Aalst. Knap werk, want iedereen opnieuw in veiligheid. Top!”