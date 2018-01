Wat komen Puigdemont en ‘Ideale Wereld’-ster Luc Haekens op nieuwjaarsreceptie van N-VA Leuven doen?

Leuven - Vlaams parlementslid Lorin Parys, boegbeeld en lijsttrekker van N-VA Leuven, nodigt iedereen uit op de lokale Nieuwjaarsreceptie van zijn partij in het stadion van OHL. Op de gastenlijst: een Catalaanse separatist en een reporter van De Ideale Wereld.

Dat de N-VA’ers graag in het gezelschap van de Catalaanse leider Carles Puigdemont vertoeven, is niet nieuw. Sinds hij twee maanden geleden in ons land neerstreek, wordt hij uitgenodigd, omarmd en opgevrijd door menig Vlaams-nationalist. Midden november bleek hij bijvoorbeeld te dineren ten huize Parys. Het Leuvense N-VA-kopstuk had hem uitgenodigd voor een ‘stoofpotje en een vriendschappelijke babbel’.

Puigdemont gaat graag en veel in op de uitnodigingen. Niet alleen die van de N-VA trouwens: zo was hij 2 december ook te vinden in de Singel voor de Nacht van De Standaard, voor een druk bijgewoond live interview.

Intussen is de afgezette Catalaanse president naar eigen zeggen ‘herkozen’ - de drie separatistische partijen haalden een nipte meerderheid -, maar toch blijft hij in België. Zodra hij voet zet op Spaanse bodem, riskeert hij immers gearresteerd te worden.

Hoe het verder moet en gaat en is een vraagteken, maar dat weerhoudt Carles Puigdemont er niet van om in België actes de présence te blijven geven. Op 30 januari zal hij het stadion van de Leuvense voetbalclub OHL betreden, als eregast op de lokale Nieuwjaarsreceptie. Ongetwijfeld zal dat een rist selfies opleveren.

‘Lachen met de N-VA’

Opvallend: tussen de twee nationalisten Puigdemont en Parys prijkt Luc Haekens, de gevatte reporter van ‘De Ideale Wereld’ op Canvas. Heeft hij zich bekeerd tot de politiek, of is hij ook een vriend van Lorin Parys?

‘Oei nee, niets van dat alles’, lacht Haekens, die niet wist dat zijn naam op de affiche zou staan. ‘Men heeft mij gevraagd of ik, tegen betaling, wilde spreken voor een publiek van N-VA’ers met als onderwerp: de N-VA. Ik mocht flink met hen lachen, zo was mij beloofd. En daarom heb ik toegezegd. Maar ik ben absoluut geen lid van de N-VA en dat zal ik hen ook zeker zeggen!’

De Leuvens N-VA’ers zijn bij dezen gewaarschuwd.