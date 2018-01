Studenten alsmaar vroeger van schoolbanken weggeplukt

Wie de jeugd heeft, heeft de toekomst. En die toekomst begint alsmaar eerder. Bedrijven halen jong talent namelijk steeds vroeger van de schoolbanken. MARK sprak met vijf bedrijven, zowel privé als overheid, over hun aanpak van jong talent. 'We spreken studenten al heel vroeg aan.'

1. 'Heel intensief en leerrijk bootcamp bij Lidl'

Na een opleiding handelswetenschappen startte Jan Van Vlaenderen zijn loopbaan in aankoop en facility, al had hij al gauw begrepen dat bureauwerk niets voor hem was. 'Ik wilde meer tussen de mensen zijn. Via een vriend die hier al werkte, ontdekte ik de website durfjehetaan.be van Lidl en stelde ik me kandidaat. Ik zond mijn motivatie en cv in, legde tests af en voerde een gesprek via Skype.'

Ook Dagmar Bekkers durfde het aan. Ze volgde een masteropleiding bedrijfspsychologie, al haalde ze haar diploma nét niet door één vak. 'Ik heb tijdens mijn studies in voedingswinkels gewerkt en ben sterk geïnteresseerd in hoe die georganiseerd zijn. Toen ik bij Lidl solliciteerde voor een functie die eigenlijk te hoog gegrepen was voor iemand zonder ervaring, hebben ze me zelf voorgesteld om me kandidaat te stellen voor het managementtraineeship.”

Rollercoaster

Zowel Jan als Dagmar werd geselecteerd om bij Lidl mee op bootcamp te gaan. Nee, geen camouflagekledij en hindernissenparcours in de Ardennen, wél een al even intensieve tweedaagse voor potentiële young graduates. 'Zo'n bootcamp is echt een rollercoaster waar je moet instappen om onderweg alles mee te pikken wat er op je afkomt', herinnert Jan zich van zijn eerste ervaring in april dit jaar. 'Op die twee dagen hebben we heel veel rollenspelen gedaan, kregen we presentaties, zijn we een Lidl gaan bezoeken … Dat zat super in elkaar en was heel intensief, maar ook heel leerrijk.'

Dagmar, die pas in november meeging op bootcamp, benadrukt dat het geen competitie is. 'Dat vertelden ze ons ook aan het begin: "Als jullie alle zestien slagen, dan werven we jullie ook alle zestien aan". Dat is ongelooflijk: ze tonen echt dat ze in jonge mensen willen investeren. Op die manier halen ze ook het beste uit de deelnemers en leer je zelf ook erg veel.'

Opleiding op de vloer

Zowel Dagmar als kreeg na de bootcamp ook de kans om bij Lidl aan de slag te gaan. Dagmar start pas na nieuwjaar bij de retailer, maar Jan is al een tijdje bezig. 'Ik ben op 1 september mijn opleiding begonnen. Ik startte als winkelbediende, waar je echt vanaf nul begint. Je draait mee in de winkel, vult rekken aan, werkt aan de kassa en volgt ondertussen ook opleidingen. Steeds kun je verder groeien en krijg je meer verantwoordelijkheid. Nu zit ik in het traject om assistent storemanager te worden. Ik heb nog altijd contact met de anderen die samen met mij op bootcamp waren. We hebben een WhatsApp-groep en delen op die manier ervaringen met elkaar.'

Jan en Dagmar kozen allebei voor het domein 'retail operations' met het doel als retail operations manager een aantal winkels onder hun hoede te nemen. Dagmar staat in elk geval al te popelen om aan haar traject te beginnen. 'Wat me erg aantrekt, is het samenwerken met mensen. Mensen coachen, ze aansturen maar tegelijk ook een luisterend oor zijn. Ik vind dat geweldig!'

2. 'Ik ontdek MIVB als onderneming en leer ook veel over mezelf'

Dounia Houari studeerde dit jaar af als industrieel ingenieur elektriciteit. Al tijdens haar studies was ze gepassioneerd door energie. Toen ze de kans kreeg om bij de Brusselse vervoersmaatschappij MIVB stage te lopen en er haar eindwerk te maken in de dienst die de energiebevoorrading van het hele net beheert, liet ze die kans uniet liggen. 'Mijn mentor bij de MIVB heeft me enorm veel bijgebracht op het vlak van techniek, maar ook op menselijk vlak. Ik heb daar ook alle informatie meegekregen over nieuwe projecten die op stapel staan bij de MIVB. Het was me duidelijk dat de organisatie de komende jaren veel ingenieurs zou nodig hebben om al die uitdagingen aan te gaan.'

Young starter

Na haar studies keerde ze terug naar de MIVB om er te gaan werken. De toekomstige uitdagingen trokken haar aan, maar ook de maatschappelijke rol van de onderneming. 'Ik vind het ook heel leuk en interessant om als Brusselse mee te helpen om de mobiliteit hier te verbeteren', klinkt het.

Dounia is vandaag als young starter aan de slag bij de MIVB. Dat programma, dat openstaat voor pas afgestudeerden met maximaal één jaar ervaring, duurt twee jaar en betekent een echte kickstart voor haar loopbaan. 'Tijdens die twee jaar krijg je drie opdrachten van telkens acht maanden in verschillende departementen, met een duidelijke taak en doelstellingen', vertelt ze enthousiast. 'Er zijn uiteraard ook heel wat opleidingen: algemenere opleidingen die nuttig zijn voor ingenieurs als ik, bijvoorbeeld projectmanagement, maar we kunnen ook zelf opleidingen voorstellen die aansluiten bij onze opdracht of doelstellingen.'

Parcours in overleg

Sinds haar eerste dag in augustus is Dounia aan de slag in het departement infrastructuur waar ze de hand-overprocedures tussen projectteams en de operationele, technische collega’s probeert te verbeteren. Ook al ligt dat wat verder van haar ingenieursstudies, het ligt wel degelijk binnen haar interessesfeer, geeft ze aan. 'Het parcours van een young starter wordt dan ook in overleg uitgestippeld', zegt ze. 'Maar voor mijn volgende opdracht keer ik terug naar de dienst waar ik mijn stage deed. Wat daarna zal komen, dat moeten we nog bepalen.'

Wat zo interessant is aan een traject als young starter? 'Als buitenstaander ken je de organisatie niet echt – zelfs al neem je zoals ik elke dag de metro. Als young starter leer je de onderneming van binnenuit kennen en ook de mogelijkheden die er zijn. Als je alleen naar de vacatures kijkt, zou je kunnen denken dat er niets bij is voor jou. Maar nu, door de organisatie beter te leren kennen, ontdek ik dat vele andere rollen me wel zouden bevallen. Ik ontdek de onderneming en leer ook zeer veel over mezelf en over de competenties die ik heb. Dat is net zo interessant aan dit traject.'

3. Van de ivoren toren naar het waterzuiveringsstation bij Aquafin

Als biologiestudent koos bio-ingenieur Francis Meerburg er al voor zijn masterthesis te schrijven over hoe je met nieuwe technieken micropolluenten – resten van medicatie, bijvoorbeeld – uit het water kunt filteren. Nadien schreef hij zich in aan de Stanford University in Californië waar hij een masterdiploma environmental engineering behaalde. Terug in Gent doctoreerde hij met een onderzoek over hoe je uit afvalwater, en in het bijzonder het slib dat overblijft na zuivering, zo veel mogelijk energie kunt halen.

Concrete problemen oplossen

Waar hij na zo'n indrukwekkend academisch traject terecht kon? 'Ik wilde de academische wereld verlaten en wat ik geleerd had gebruiken om er concrete problemen mee op te lossen. En eigenlijk kan dat maar bij één organisatie in Vlaanderen: Aquafin. Wij zijn de enige die op grote schaal met waterzuivering bezig zijn. Bovendien is er ook een eigen onderzoekscentrum', zegt Francis.

Vandaag is Francis aan de slag als studieverantwoordelijke onderzoek bij Aquafin. Dat betekent onder meer dat een aantal onderzoeksprojecten op zijn naam staan. Een ervan sluit nauw aan bij zijn doctoraatsonderzoek, legt hij uit. 'Het doel is om het slib dat we overhouden na de waterzuivering op zo'n manier te verwerken dat we er zo veel mogelijk energie uithalen. Uiteindelijk willen we er meer energie uithalen dan we er insteken', klinkt het ambitieus. 'Maar naast het onderzoek ben ik ook betrokken bij de opvolging van het waterzuiveringsproces in een aantal stations, waar ik mee het proces optimaliseer.'

Geen te grote cultuurschok

'De overgang van universiteit naar praktijk is vrij vlot verlopen', geeft Francis nog aan. 'Omdat ik hier ook in de onderzoeksafdeling werk, was de cultuurschok niet te groot. Tegelijk zorgt Aquafin ervoor dat ik de nodige opleidingen kan volgen, ook rond persoonlijke ontwikkeling. Daarin verschil ik overigens niet van andere medewerkers: iedereen kan hier allerlei opleidingen volgen.'

Francis vertelt ook over de ondersteuning van het HR-departement, waar hij regelmatig gesprekken heeft over waar hij staat en welke ondersteuning of opleiding hij op dat moment kan gebruiken. 'Dat wordt hier verwacht: iedereen blijft zichzelf ontwikkelen, blijft groeien. Ik word elke dag uitgedaagd.'

