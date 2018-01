Ritst u verkeerd? Minister Weyts lanceert campagne rond ritsprincipe

Al bijna vier jaar is het verplicht om te ritsen wanneer het verkeer sterk vertraagt, waar een rijstrook wegvalt. Maar nog steeds ritsen heel wat chauffeurs niet correct. Het Agentschap Wegen en Verkeer van de Vlaamse overheid lanceert daarom een nieuwe informatiecampagne “rits vooraan, file zo gedaan”. Vlaams minister van Mobiliteit Ben Weyts (N-VA) gaf vrijdag het startschot voor de campagne.

Het ritsprincipe is verplicht op plaatsen waar er een rijstrook wegvalt en wanneer het verkeer sterk vertraagt, op alle wegen waar er ten minste twee rijstroken betrokken zijn, in dezelfde rijrichting. De bestuurder moet op zijn rijstrook blijven rijden tot aan de versmalling om vervolgens in te voegen in de aangrenzende rijstrook waar het verkeer zich verderzet. De bestuurders die zich reeds op deze rijstrook bevinden moeten beurtelings een bestuurder laten invoegen. Het ritsprincipe is een algemene regel die nageleefd moet worden, zonder dat er signalisatie nodig is.

Ritsen doe je zo

Uit onderzoek van Vias Institute in 2016 bleek dat slechts 77% van de bestuurders exact kan uitleggen wat het ritsprincipe inhoudt. Twee jaar na de invoering van het ritsprincipe in de wegcode, wist bijna 1 op 4 bestuurders nog steeds niet hoe er correct geritst moet worden. En 61% raakt geïrriteerd door het niet of foutief toepassen van het concept waar het moet.

“Niet-correct ritsen is een grote irritatie in het verkeer”, zegt minister Weyts. Foto: BELGA

“Niet-correct ritsen is een van de grote irritaties in het verkeer”, zegt minister Weyts. “Terwijl het een zeer hoffelijk principe is: alle rijstroken worden volledig tot op het einde benut en om de beurt krijgen de weggebruikers voorrang. Rechtvaardiger kan bijna niet. Ritsen zorgt zo voor een vlotte doorstroming en voor veiliger verkeer”.

Met de campagne “Rits vooraan, file zo gedaan” wil het Agentschap Wegen en Verkeer bestuurders duidelijk maken hoe ze correct kunnen ritsen. Deze campagne zal een maand langs de Vlaamse autosnelwegen en gewestwegen te zien zijn. Op de website www.ritsendoejezo.be kunnen weggebruikers alle informatie over ritsen nog eens nalezen.

