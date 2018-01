Opvallend: bij Catalaanse onafhankelijkheid wil Messi Barcelona gratis verlaten

Opvallend berichtje uit Spanje: de krant El Mundo weet dat Lionel Messi een clausule in zijn nieuw contract heeft laten opnemen waarmee hij Barcelona gratis kan verlaten mocht de Catalaanse onafhankelijkheid een realiteit worden.

Eerst dit: El Mundo is een rechts-conservatieve Madrileense krant die zich altijd kritisch heeft opgesteld voor nationalisten en separatisten in regio’s als Catalonië en het Baskenland. Elke berichtgeving omtrent Barcelona moet dan ook met de nodige omzichtigheid worden behandeld. Maar de gedachte is niet eens zo gek. Mocht Catalonië zich immers onafhankelijk verklaren, dan is Barcelona volgens de Spaanse sportwetgeving niet langer welkom in de Primera Division.

Om te vermijden dat Messi in een ‘minderwaardige’ competitie terecht zou komen, heeft hij in zijn recent ondertekend contract volgens El Mundo enkele clausules laten opnemen die rechtstreeks verband houden met het Catalaanse streven naar onafhankelijkheid. In dat geval wil de Argentijn enkel bij Barcelona blijven voetballen indien de club deel uitmaakt van de Spaanse, Duitse, Italiaanse of Engelse competitie. Indien Barcelona geen deel uitmaakt van één van deze competities, dan vervalt automatisch de opstapclausule van 700 miljoen euro.

Messi zou niet de enige speler van Barcelona zijn voor wie een eventuele Catalaanse onafhankelijkheid gevolgen kan hebben. Nog volgens hetzelfde bericht van El Mundo zal Barcelona geen enkele speler aan zijn contract houden mocht de club in een Catalaanse competitie ‘terugvallen’.