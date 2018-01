Zijn boek is wereldnieuws, Trump lust hem rauw. Wie is Michael Wolff en hoe betrouwbaar is hij?

Donald Trump is woedend op de schrijver van het ‘Fire and Fury. Inside the Trump White House’-boek dat de vuile was van de Trumps buiten hangt. Maar wie is die Michael Wolff, en vooral: hoe betrouwbaar is hij?

Met Trump zelf hij nooit gesproken, die stuurde hem meermaals weg. Maar Wolff beweert wel dat hij met 200 Witte Huis-medewerkers sprak. Onder andere op feestjes. Van hen hoorde hij wat zoon Donald junior tegen een vriend zei over de verkiezingsnacht: “Mijn vader zag eruit alsof hij een spook had gezien. En mijn moeder weende. Nee, niet van blijdschap.”

Is het waar? Er is reden tot twijfel. Michael Wolff (64) flirt graag met de grens tussen fictie en realiteit. Zeker in zijn columns die hij schrijft voor New York Magazine en Vanity Fair. Daarin gaat hij vaak de politieke society tour op en schrikt hij er niet voor terug om ongecontroleerde roddels (“die doet het met die”) in zijn stukken mee te nemen.

Bovendien hebben enkele van de geïnterviewden hun uitspraken uit Wolffs ‘Fire and Fury’ al ontkend. Een vriend van Trump ontkent dat hij gezegd heeft dat Trump “niet alleen waanzinnig, maar ook dom” is. En Tony Blair, de Britse oud-premier, noemt het “een compleet verzinsel” dat hij Trumps schoonzoon Kushner heeft gewaarschuwd dat ze tijdens de verkiezingscampagne mogelijk werden afgeluisterd door de Britse inlichtingendiensten.

Wachten tot iedereen dronken is

Michael Wolff schreef zeven boeken. Onder andere ook Burn Rate, over hoe online start-ups aan geld geraken. Wolff interviewde daarvoor een aantal hoge pieten uit de financiële wereld. Ook na de publicatie van dat boek lieten zij meteen weten dat ze totaal verkeerd zijn geciteerd.

Toch heeft de man ook zijn verdiensten. Zo won hij al tweemaal de National Magazine Awards. Altijd met columns over de New Yorkse Society. Wolff vergaarde steeds op dezelfde manier zijn informatie: feestjes afschuimen, wachten tot iedereen dronken is en “maar zelf nuchter blijven en dan komen ze van zelf hun diepste geheimen vertellen.” Wolff heeft die manier van werken overgenomen van zijn vader. Die had een succesvol reclamebureau waarvoor hij ook de grootste contracten binnenhaalde door als enige nuchter te blijven op feestjes.