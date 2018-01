Nadat kampfoto’s op pedosites opdoken, geven Scouts richtlijnen

Maandag kwam aan het licht dat tal van vakantiefoto’s van Belgische kinderen op Russische pedofiele websites opduiken. Onder andere van Chiro-kampen. Scouts & Gidsen Vlaanderen post daarom een handleiding op hun site over kampfoto’s.

Woordvoerder Jan Van Reusel: “Via pers vernemen we dat nu ook beelden van Vlaamse jeugdkampen op criminele buitenlandse websites belanden. We belichten graag de nodige aandacht die ervoor kan zorgen dat het risico beperkt wordt op misbruik van foto’s met scouts en gidsen”

1) Publiceer enkel foto’s van leden wier ouders daarvoor formeel toestemming hebben gegeven.

2) Post geen foto’s van kinderen of jongeren in ‘kwetsbare’ omstandigheden; situaties die op het terrein leuk zijn, zoals vb. een moddergevecht in badpak, kunnen mooie foto’s opleveren die later misschien - door wie erop staat - als ongemakkelijk worden ervaren. Wees attent en fijngevoelig zodat iedereen zich er OK bij voelt.

3) Deel je foto’s uitsluitend op websites en sociale media die je als leiding zelf beheert en let erop dat de instellingen voldoende privacy bieden (vb. nooit openbaar tonen zodat beelden niet publiek kunnen worden gedownload, enkel toegankelijk maken voor wie zich registreerde via de groep, ... ).

4) Verwijder beelden steeds onmiddellijk wanneer een lid of een ouder dat vraagt.

5) Waak over de reacties en opmerkingen die bij de foto’s worden gegeven; grijp in bij kwetsende conversaties.