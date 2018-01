Zesjarige doet leraar (en internet) versteld staan met ‘fout’ antwoord op flauw raadsel

Een Amerikaanse basisschoolleraar legde zijn leerlingen uit het eerste leerjaar deze week een raadseltje voor. De oplossing die de man in gedachten had, was nogal flauw. Maar een meisje in de klas zag duidelijk veel meer in het vraagstuk. Haar filosofische antwoord deed de leerkracht met stomheid versteld staan en kreeg al ruim 280.000 likes op Twitter.

Iedere week verrast de 37-jarige Bret Turner zijn klas vol zes- en zevenjarigen met een raadsel. Ditmaal moesten de kinderen met de volgende tekst aan de slag: “Ik ben het begin van alles, het einde van overal. Ik ben het begin van de eeuwigheid, het eind van tijd en ruimte. Wat ben ik?”

Het antwoord is de letter ‘E’. In het Engels is de ‘E’ namelijk de eerste letter (of het begin) van “everything” en “eternity”, terwijl het de laatste letter van “everywhere”, “time” en “space” is. Een behoorlijk flauw raadsel, waar niet heel diep over nagedacht hoeft te worden. Maar dat deed een leerlinge wel en kwam met een antwoord op de proppen dat veel beter is dan de oplossing.

Scroll naar beneden voor de oplossing. Tip: lees de vraag in het Engels.

The first guess from one of my 1st graders was “death” and such an awed, somber, reflective hush fell over the class that I didn’t want to tell them that actually the answer is the letter e, which just seemed so banal in the moment pic.twitter.com/7sYFxHNcZk — Bret Turner (@bretjturner) 2 januari 2018

“Het eerste antwoord van één van mijn leerlingen was ‘de dood’”, schrijft Bret op Twitter. De leerkracht was behoorlijk onder de indruk van het antwoord en blijkbaar gold dat ook voor de leerlingen. “Er viel zo’n indrukwekkende, sombere en beschouwelijke stilte over de klas dat ik hen niet wilde zeggen dat het antwoord eigenlijk de letter ‘E’ was. Dat leek zo banaal op dat moment.”

Het verhaal heeft inmiddels ruim 280.000 likes op Twitter gekregen en werd bijna 100.000 keer gedeeld. Andere antwoorden die leerlingen gaven waren “niet alles”, “alle dingen”, “het einde” en Brets favoriet: “nietsding”