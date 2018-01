Sfeergroep die tifo’s maakt voor Club Brugge houdt ermee op

De Brugse sfeergroep Blue Army houdt op te bestaan. In september -de maand waarin het gezelschap haar twintigste verjaardag zou vieren- wordt de organisatie opgedoekt.

Blue Army profileerde zich de afgelopen twee decennia met allerlei acties in het Jan Breydelstadion: de tifo’s die voor de meeste toppers werden uitgerold zijn daarbij de bekendste voorbeelden. De sfeergroep deed dat op een werkingsbudget van 25.000 euro dat het jaarlijks zelf bij elkaar sprokkelde.

Vorige zomer wisselde de organisatie van bestuur. Voorzitter Geert De Cang gaf de fakkel door aan Birger Vandendriessche, maar zijn equipe heeft niet langer de tijd die nodig is om de werking van Blue Army te blijven garanderen.

Foto: Photo News

Het verdwijnen van Blue Army zal buiten de sfeeracties weinig impact hebben op de rest van het altijd felle publiek in het Jan Breydelstadion. In tegenstelling tot wat vaak gedacht wordt is Blue Army immers niet de overkoepelende supportersorganisatie van Club Brugge, maar wel een zogenaamde ‘sfeergroep’.