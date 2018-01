Parket wil proces over dodelijke steekpartij op Mikey (19) in Brugge voor hof van assisen in plaats van correctionele rechtbank

Brugge - De twee verdachten van de dodelijke steekpartij op de Markt van Brugge, waarbij Mikey Peeters (19) het dodelijke slachtoffer werd, zullen zich wellicht toch voor het hof van assisen moeten verantwoorden voor doodslag. Het parket van West-Vlaanderen heeft immers beroep aangetekend tegen de verwijzing naar de correctionele rechtbank.

Het parket had in het dossier van de steekpartij nochtans zelf eerst gevraagd om de verdachten voor doodslag naar de correctionele rechtbank te verwijzen. Op 15 december ging de Brugse raadkamer daarop in. De beslissing om toch beroep aan te tekenen, kwam er naar aanleiding van een recent arrest van het Grondwettelijk Hof. Door dat arrest moeten alle moorden en doodslagen opnieuw voor het hof van assisen behandeld worden.

“Er is beroep aangetekend om conform de grondwet te werken”, klinkt het bij het parket. De Kamer van Inbeschuldigingstelling zal de uiteindelijke knoop moeten doorhakken, maar zal de zaak dus zo goed als zeker naar het hof van assisen verwijzen.

Zes messteken

Vrijdag 30 mei 2014 rond 05.00 uur kreeg Mikey Peeters (19) het in het centrum van Brugge aan de stok met twee andere jonge mannen. In een daaropvolgende schermutseling werd het slachtoffer door zes messteken getroffen. Eén dag later gaf Steven V.G. zich aan bij de politie. Zijn kompaan Suleyman B. zou de fatale steken toegebracht hebben, maar de jongeman van Tsjetsjeense origine is nog steeds voortvluchtig. Steven V.G. lapte zijn elektronisch toezicht aan zijn laars, zo werd hij eind augustus betrapt op een terras in Leuven, telkens werd hij weer aangehouden na een schending van zijn voorwaarden. Op 18 december werd hij in Amsterdam ingerekend.

De familie van Mikey Peeters werd op het proces onder andere bijgestaan door Jef Vermassen.

