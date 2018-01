George Michael: “Zoals zoveel vrouwen was Lady Di tot mij aangetrokken”

“Er zijn dingen gebeurd die duidelijk maakten dat Lady Di zeer tot mij was aangetrokken. Geen twijfel mogelijk.” Dat heeft George Michael met zoveel woorden gezegd aan zijn biograaf David Nolan.

Eerstdaags verschijnt “George Michael, Freedom, The Ultimate Tribute 1963-2016” een nieuwe biografie van de Britse zanger die op Kerstdag vorig jaar overleed. De biografie zoemt in op de relatie tussen de zanger en prinses Diana.

Lady Di belde George Michael vaak ’s nachts. Foto: Photo News

De twee ontmoetten elkaar voor het eerst backstage op een benefietconcert voor onderzoek naar aids. “We hebben meteen meer dan twee uur gepraat, terwijl het protocol maar een kwartiertje had voorzien”, zegt George Michael in de nieuwe biografie. “Nadien belden we elkaar wekelijks.”

Op band

Soms belde Diana in het midden van nacht. “Vaak was ik al high van de marihuana”, zegt George Michael. “Maar wanneer de prinses ’s nachts laat belde, wist ik dat ze wilde praten over haar huwelijk. Toen ze de eerste keer bij mij in Hamsted thuiskwam, heeft ze mij op band gesproken over haar mank huwelijk. Toen heeft ze ook gezegd dat ze dringend moest ontsnappen aan de royals, die haar niet graag zagen.”

Als troost had George Michael een fles wijn opengetrokken. Er volgden nog heel veel tête-à-têtes, met een fles wijn tussen hen.

Naar bed

George Michael was zeker dat Lady Di tot hem was aangetrokken. “Zoals zoveel vrouwen in mijn leven. Ze zien me als niet bedreigend.” Op de vraag of hij met de prinses naar bed wilde, antwoordde George Michael: “Dat zou rampzalig zijn uitgedraaid.”